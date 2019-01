Misser kamp mod Danmark: Skadet svensk stjerne håber på semifinale

Skade: Den svenske playmaker Jim Gottfridsson, der til dagligt slår sine folder i danskerklubben SG Flensburg-Handewitt, kommer ikke til at stå overfor sine danske holdkammerater, når der onsdag er naboopgør i Boxen.

Han pådrog sig i torsdagens kamp mod Ungarn en muskelskade i læggen, som altså som minimum kommer til at forvise ham til tilskuerpladserne i Herning indtil en eventuel semifinale.

- En semifinale kan tidligst blive aktuel, siger han selv til svenske Aftonbladet.

26-årige Gottfridsson er derfor blevet skrevet ud af den svenske trup, men er ifølge en pressemeddelelse fra det svenske håndboldforbund fulgt med truppen til Herning.

Og det er ikke kun for at give moralsk opbakning til sine holdkammerater, men også for at være klar til at bidrage, hvis læggen skulle arte sig. Han erkender dog selv, at det har lange udsigter.

- Vi vil alle nå langt i turneringen, og jeg kommer til at gøre alt, jeg kan for at komme tilbage til spillet. Vi har et fantastisk medicinsk hold, som hjælper mig i min restitution. Jeg har ikke givet op, selvom der ikke findes nogen garantier for, at der bliver mere spilletid til mig ved VM, siger han i pressemeddelelsen.

Gottfridsson er erstattet af den tidligere Århus-streg Fredric Pettersson.