Mikkel Hansen skriver kontrakt med SønderjyskE

HÅNDBOLD: Mikkel Hansen kommer på kontrakt i SønderjyskE. Og nej, det er ikke den Mikkel Hansen, men derimod klubbens egen Hansen, der huserer på venstre fløj. Her skal han fra næste sæson danne par med Mikkel Møller, og han lukker dermed det hul i truppen, der opstår, når Christoffer Fors forlader klubben.

- Det har været en drengedrøm længe. Dejligt at få muligheden for at vise sige på den helt store bane. Jeg er superglad for miljøet og alle omkring klubben, siger 21-årige Mikkel Hansen i en pressemeddelelse.

Han fik debut på førsteholdet mod KIF Kolding København i sidste sæson.

Cheftræner Kasper Christensen glæder sig over at få en ung, lokal spiller på kontrakt.

- Mikkel Hansen har udviklet sig godt over de sidste par sæsoner, og vi synes, at han nu er klar til at blive en af to fløje hos os. Mikkel har et herligt gå-på-mod, er arbejdsom og altid et positivt bidrag til gruppen, lyder det fra træneren.

Hansen har tidligere spillet for Løjt IF, Sydstjernen og HF Sønderborg.