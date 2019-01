Magnus Landin: Det største i min karriere

Guld: Den tidligere KIF-fløj Magnus Landin har for alvor fået sit folkelige og sportslige gennembrud ved det netop overståede VM.

Og han var ikke sen til at melde ud, at dette var det største i hans karriere. For så at påpege, at så meget har han heller ikke vundet. Endnu.

- Først og fremmest synes jeg, det er fantastisk at dele det her med resten af holdet. Det er helt fantastisk og virkelig, virkelig stort. Da jeg var yngre, havde jeg nok ikke tænkt på, at jeg skulle stå med guld om halsen til et VM, så det er jeg rigtig glad for. Jeg er selvfølgelig også glad for at kunne vinde det sammen med min bror, forklarede han.

Med små ti minutter igen blev der skiftet ud i truppen. Alle skulle mærke suset, bolden og have del i medaljerne. Dette betød også, at Magnus Landin kunne se sine holdkammerater færdiggøre det, han selv havde været stærkt medvirkende til at starte.

- Man tør ikke rigtig tænke på det, selvom man fører så stort, men det gik vist op for mig, da jeg bliver skiftet ud med syv minutter igen, kigger op og ser, at vi fører med ti. Der gik det nok op for mig. Der var lykønskninger og eufori. Det er bare glæde, beskrev den unge Landin.