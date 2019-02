Håndbold: For at vinde en håndboldkamp skal du score mål. Så simpelt er det. Men man skulle næsten tro, at SønderjyskE havde glemt, hvordan man gjorde oven på den lange VM-pause.

Herfra gik det dog kun ned ad bakke, for selvom Skanderborg både kunne skyde forbi mål og begge SønderjyskE havde et godt forsvar, så blev fejlene kun flere og flere i angrebsspillet. Faktisk var der en periode på over 9 minutter uden mål, inden Rasmus Bertelsen med en fin assist fra Aaron Mensing brød tørken til stillingen 8-13.

Og det var fejl som denne, der i den grad prægede første halvleg. Dumme fejl især boldtab syntes at forfølge spillerne. Alligevel lykkes det dog at skabe en nogenlunde lige kamp de første 14 minutter blandt andet på grund af et par gode redninger fra Henrik Nordlander.

Fra starten var der lidt knas i maskineriet. Her startede Eggert med en stor fejl, da han ville lægge en aflevering til fløjen, som endte direkte i modstanderens hænder, hvormed Skanderborgs Lars Skaarup let kunne sætte i løb og scorer kampens første mål.

Kampen var generelt præget af et uroligt angreb med rigtig mange boldtab, og det kunne i den grad mærkes, at den sædvanlige playmaker Chris Jørgensen ikke var på banen. Han er ude på ubestemt tid med en hjernerystelse efter et biluheld, derfor var det i stedet 23-årige Oliver Eggert, der i store dele af kampen fungerede som playmaker.

For stort efterslæb

I anden halvleg startede SønderjyskE ud med syv mod seks. Det åbnede op for angrebsspillet i en kort periode, men man kommer let til at gentage sig selv, og efter endnu to store fejl med henholdsvis en fejlaflevering og en tabt bold udnyttede Skanderborg chancen til to lette scoringer i det tomme mål. Det kaldte på en reaktion fra SønderjyskE's træner, der da også smed timeoutkortet.

Herefter skete der noget med angrebsspillet, og nu begyndte der rent faktisk at komme mål med jævne mellemrum fra SønderjyskE's side. Et kort øjeblik så det nærmest ud til at rollerne var byttet om, da det var Skanderborgs tur til at have en længere målstrejke på omkring fem minutter.

Men selvom anden halvleg egentlig bød på fornuftig håndbold med både flotte mål og godt forsvarsspil fra de lyseblå trøjer, så blev det med det store efterslæb fra første halvleg aldrig rigtig farligt for gæsterne.

I det mindste kan Sønderjyske glæde sig over, at Ribe-Esbjerg, der er den nærmeste konkurrent i tabellen, også inkasserede et nederlag på udebane mod Aarhus Håndbold.