Lokalbrag mod KIF: SønderjyskE jagter point til nedrykningsspil

SønderjyskE og Frederik Børm (8) kan så småt håbe at avancere i ligaen efter sejren over Nordsjælland. Foto: Ludvig Dittmann

Med sejren over Nordsjælland kommer SønderjyskE med al sandsynlighed til at ende over HC Midtjylland og kan derfor kigge efter point til nedrykningsspillets gruppespil. Det kræver flere sejre i grundspillet, hvor holdet torsdag møder KIF Kolding København.

HÅNDBOLD: Der var nok et par læsere, trænere og spillere, der var en anelse forvirrede, da JV i fredags skrev, at de fem ligahold, der skal spille nedrykningsspil efter grundspillet, alle kommer over i gruppen med nul point. Vi havde tjekket sagerne, men var desværre blevet misinformeret af Dansk Håndbold Forbund. Nu er skaden ikke større, end at vi kan benytte anledningen til at fortælle, at grundspillets nummer 9 og 10 får to point med i nedrykningsspillet, nummer 11 og 12 får et enkelt point, mens nummer 13 får nul. Og i tilfælde af pointlighed i gruppespillet, er det grundspilsplaceringen, der vægter højest. Så er den vist rettet. For SønderjyskE drejer resten af grundspillet sig om at rykke så langt frem i ligaen, at holdet får enten et eller to point med i det ventende nedrykningsspil. Lørdagens sejr over Nordsjælland betyder, at sønderjyderne blot skal vinde sin kamp mod HC Midtjylland for at undgå sidsteplads og direkte nedrykning - såfremt midtjyderne ikke får flere point i sæsonen, hvilket virker helt utænkeligt, fordi de spiller sæsonen til ende med et hold, der primært består af ynglingespillere og sammenskrab fra sekundære rækker. - Jeg tror også på, vi slår Midtjylland. Med andre ord, det skal vi, men det er bare ikke det, vi tænker på lige nu. Inden det har vi Kolding, GOG og Tønder, og så kigger vi på Midtjylland, når det bliver tid, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen, der torsdag aften sender sit hold i kamp mod KIF Kolding København.

Fakta OptaktHåndbold, herreligaen



Kl. 20.30: KIF-SønderjyskE



TV: TV2 Sport

Mere tempo denne gang Sæsonens første møde mellem de to klubber endte med en KIF-sejr på 28-23 i Sønderborg. - De spillede meget langsomt og passede godt på bolden, og så var de gode til at straffe vores fejl. Jeg tror, det bliver en temporig kamp i morgen (torsdag, red.) med et Kolding-hold, der vil lidt mere ud over stepperne, og det vil vi også gerne, siger SønderjyskE-træneren, der igen må undvære svenskerduoen Mattias Thynell og Christoffer Fors, mens der er tvivl om Simon Kristiansen og Christian Jensen. Sidstnævnte blev skadet i lørdagens sejr over Nordsjælland, der ellers var en kamp med mange sønderjyske opmuntringer. - Vi trængte også til en rigtig god oplevelse oven på en god præstation og ikke bare en fin præstation, vi så ikke lige fik noget ud af, siger Kasper Christensen.

Fordel inden skæbnekampe Derfor har han et begrundet håb om, at SønderjyskE kan høste en del point i et fornuftigt slutprogram, og så forhåbentlig få nogle point med over i nedrykningsspillet. - Der er det en klar fordel, at man kan få nogle point og en placering indbyrdes med over. Set i det lys spiller vi benhårdt for at vinde de resterende kampe, og hvis vi på et tidspunkt har været så gode, at vi kan sige, at sidstepladsen ikke er et tema længere, så handler det om at være gode til at få skrabet så mange point som muligt med over i nedrykningsspillet, siger han.