Live klokken 19: Får SønderjyskE revanche mod Ribe-Esbjerg?

Mandag aften tager Ribe-Esbjerg imod SønderjyskE i nedrykningsspillet. SønderjyskE har revanche til gode, efter det tabte begge opgør i grundspillet med to mål. Følg med her fra klokken 19 og find ud af, om Ribe-Esbjerg kan tage den tredje sejr i sæsonen.

Håndbold: Det handler ikke kun om overlevelse, når Ribe-Esbjerg tager imod SønderjyskE i nedrykningsspillet mandag aften. Kampen bliver det tredje opgør mellem de to hold i denne sæson, og begge de to foregående har Ribe-Esbjerg vundet. Dermed har SønderjyskE revanche til gode, når de to hold spiller fra klokken 19 i Dokken i Esbjerg.

Begge hold spiller dog for at sikre overlevelse, og en sejr vil næsten betyde, at det vindende hold kan booke en billet til næste års håndboldliga. En sejr vil sende holdet fem point foran HC Midtjylland, der dermed skal vinde de sidste tre kampe for at kunne gå forbi det vindende hold.

Følg med i kampen herunder fra klokken 19.