Ligatopscorer: Spellerberg er skarp som en skoledreng med en slangebøsse

I Kolding kalder de ham Bomber-Bo, og 2017/18 blev sæsonen, hvor Bo Spellerberg igen var skarp som en skoledreng med en slangebøsse efter et spansk fjumre-år. Kun BSV-back kan forhindre ham i at blive topscorer i ligaen.

KOLDING: Dem, der havde afskrevet Bo Spellerberg inden denne sæson, tog fejl.

Igen.

KIF Kolding København-dirigenten fyldte 38 år allerede inden, han gik ind til sin 16. sæson i KIF-trøjen, men den fremskredne alder viste sig ikke som en hindring. Ikke for den, der forstår at tilpasse sig. Eller måske rettere for den, der spiller for et hold, der tilpasser sig.

For efter 15 måneder med Carlos Ortega som cheftræner, hvor Bo Spellerberg var henvist til en sekundær rolle, kunne den danske veteran igen finde førsteviolinen frem i KIF. Spellerberg genfandt håndboldglæden efter det spanske fjumre-år

Spellerberg scorede 149 i 25 kampe i grundspillet, hvor han kun missede en enkelt kamp mod Ribe-Esbjerg, fordi han havde karantæne efter den meget omtalte dommerkritik. I øvrigt den eneste ligakamp KIF har spillet uden ham i tre sæsoner.

Med sine syv scoringer mod Nordsjælland i søndags rykkede han forbi Johan Meklenborg, der ikke har spillet de sidste kampe for nordsjællænderne. I slutspillet har han fortsat målhøsten med 46 mål i seks kampe, hvilket bringer ham op på 195 mål i 31 kampe.

- Det kommer jeg nok til at høre lidt for her til sidst, griner Magnus Landin, der har kendt Spellerberg siden barndommen, fordi familien Spellerberg og familien Landin er venner privat.