Laura Kirchhoff Madsen følger med kæresten Jacob Holm til Berlin

Klubskifte: Laura Kirchhoff Madsen, der i sidste sæson var med inde omkring ligaholdet i Team Esbjerg, skifter til Spreefüxxe Berlin i den tyske 2. Bundesliga. Den 20-årige venstre back var ellers på vej til Fredericia HK, men da kæresten Jacob Holm blev købt og med øjeblikkelig virkning skiftede til Füchse Berlin, fik Laura Kirchhoff Madsen også andre planer.

- Jacob skulle lige pludselig til Berlin at spille, og da det var meningen, at vi skulle være flyttet sammen i Danmark, begyndte jeg at undersøge mulighederne for at spille håndbold på et godt plan hernede, og det lykkedes heldigvis, siger Laura Kirchhoff Madsen på en telefon fra Berlin.

Hun er nemlig allerede flyttet derned, efter hun for halvanden uge siden var til prøvetræning. Dagen efter underskrev hun en kontrakt.