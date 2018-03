Landstræner: Vanvittigt at vi ikke vinder meget større

Reaktioner: Det handlede om at hente fire point i denne uges to EM-kvalkampe mod Tjekkiet. Det lykkedes, og derfor var landstræner Klavs Bruun Jørgensen tilfreds, da han gjorde status.

HÅNDBOLD - EM-KVALIFIKATION: Tjekkiet var lige ved at få fat i Danmark i slutfasen af lørdagens EM-kvalifikationskamp i Aarhus, men de danske kvinder kunne alligevel juble til sidst efter en sejr på 21-20.

- Det er helt vanvittigt, at vi ikke vinder den kamp med seks-syv mål. Jeg synes egentlig, at vi stort set kommer frem til en 100 procents chance i hvert eneste angreb, men desværre brænder vi alt for meget i anden halvleg, vurderede landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Men han var naturligvis fint tilfreds med, at hans landshold var i stand til at slå Tjekkiet to gange med fire dages mellemrum. Det betyder, at Danmark har gjort rent bord i de fire første af de i alt seks kampe i EM-kvalgruppen - og dermed er Bruun Jørgensen & Co. sikker på at være med, når der fra den 29. november skal spilles EM-slutrunde i Frankrig.

- Det er dejligt, at det nu er på plads. Vi satsede på at hente fire point i denne uge, og det gjorde vi, så det er meget tilfredsstillende. Tjekkiet er jo ikke noget dårligt hold, og det viser deres resultater jo også med al ønskelig tydelighed.

- Nu har vi to kampe sidst på foråret, og de kampe kan vi bruge til at udvikle yderligere på tingene. Jeg synes efterhånden, at rigtig mange spillere byder sig til. Vi har Mie Højlund, Kristina Jørgensen og Mia Rej - og jeg tror da også, at vi skal se Freja Cohrt på et tidspunkt, men i min bog er Fie Woller nu førstevalget på den fløj.