Landstræner: Det var jo verdensmestrene, vi slog

GOLDEN LEAGUE: - Det var en træningskamp, men det er en kamp, som vi sætter i banken. Vi slog verdensmestrene, så selvfølgelig betyder det noget.

De danske kvinder fik torsdag aften en alletiders indledning på den nye landsholdssæson, da de rød-hvide åbnede træningstuneringen Golden League med en sejr på tre mål over Frankrig.

- Vi gjorde mange ting rigtig godt. Og selvfølgelig giver det selvtillid. Det er dejligt at vide, at vi kan spille på det her niveau, mente landstræner Klavs Bruun Jørgensen, der undervejs i kampen også havde lejlighed til at få afprøvet nogle af ting, som holdet har arbejdet med i de seneste dage.

- Jeg synes generelt, at vores forsvar står godt. Stine Bodholt var skadet i forbindelse med VM sidste år, men nu er hun 100 procent tilbage. Det gør bare en stor forskel. Hun spiller en super god kamp, men det var hun heldigvis ikke ene om. Når forsvaret ind i mellem blev snydt, havde vi heldigvis Sandra (Toft, red.) i målet.

Kampen mod Frankrig var en stor oplevelse for unge Kristina Jørgensen, der i det daglige spiller for Viborg HK og derfor spillede landskamp på sin normale hjemmebane. Og det var hun vild med.

- Det var fantastisk at løbe rundt i Viborg i den røde landsholdstrøje, og selvfølgelig kunne jeg godt mærke, at publikum måske nok jublede lidt ekstra højt, når jeg fik scoret, sagde Kristina Jørgensen.

Og den 20-årige bagspiller er ikke bleg for at tage ansvar og gå på mål, når der er brug for det - og det var der i slutfasen af kampen mod Frankrig, der var lige ved at komme helt op og få kontakt med Danmark.

Kristina Jørgensen fik hugget en af de afgørende bolde i mål - og så gyngede det i Viborg.

- Jeg tænker ikke så meget over tingene i de situationer. Man må tage chancen, når den er der. Heldigvis gik det godt, så jeg er meget glad. Jeg er jo stadig ny på holdet.

Lørdag fortsætter Golden League med en kamp mod Polen, som torsdag tabte med syv mål til Norge. I den kamp vil landstræner Klavs Bruun Jørgensen sætte nogle af de spillere på banen, som ikke fik spilletid mod Frankrig.

- Det er helt sikkert. Dem skal vi også se i aktion.

Vil du forsøge at holde noget skjult for polakkerne, som I også møder i den indledende pulje med EM i Frankrig.

- Nej, det er ikke planen. Men det er en træningsturnering, og derfor skal alle selvfølgelig have en fair chance for at vise sig frem.