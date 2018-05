Landin er færdig for KIF, men klar for Kiel

Fredag sætter Magnus Landin sig for sidste gang i KIF-bussen på vej til pokalkampen i Skive, hvor han den skulderskadede landsholdsspiller igen må tage plads på tribunen. Han regner med at være klar til opstarten i Kiel efter sommerferien.

KOLDING: KIF Kolding København-tilhængerne har set Magnus Landin i kamp for klubben for sidste gang - i hvert fald i denne omgang. Helt som ventet er THW Kiels kommende venstrefløj udeladt fra holdkortet, når KIF fredag aften spiller ude mod Skive fra 1. division i pokalturneringen.

- Min plan er at blive klar til det nye job. Det, tror jeg, at jeg bliver, og jeg synes, det går fint nu. Nu er der heldigvis lidt tid til, at vi starter, men det går fremad, siger Landin, der har set på fra sidelinjen gennem hele slutspillet.

Det er en skade i venstre skulder, der generer landsholdsspilleren.

- Jeg kan kaste med højre, men min forsvarsfunktion med at skulle tackle og have kontakt har gjort, at jeg ikke har været i stand til at spille. Der skulle ikke så meget til, for at det blev værre. Det er det, der har været problemet, siger Landin, som kan se frem til en hård start hos storebror Niklas og de andre stjerner hos THW Kiel.

- Jeg har hørt, at vi starter 11. juli allerede. Det bliver en lang opstart. Kiel er kendt for at have en helvedesuge til at starte med. Den ser jeg frem til på en eller anden måde. Eller måske ser jeg også frem til, at den er ovre.