Lad julefreden sænke sig over håndboldligaen

Ligaklubberne giver tilskuerne en julegave med fuldt spilleprogram 23. december. JydskeVestkysten giver læserne en julegave i form af en stor portion jubeloptimisme. I dag fokuserer vi på, hvad der trods alt er lykkedes for regionens fire ligahold i første halvdel af sæsonen. Vi trækker med andre ord ja-hatten godt ned over nissehuen.

Optakt OptaktHåndbold, herreligaen



Lørdag 23. december



14.10: SønderjyskE-Aalborg



JV tipper: 29-27



TV: TV2



14.10: TM Tønder-Århus



JV tipper: 26-24



16.05: KIF-BSV



JV tipper: 25-24



TV: TV2



16.05: Ribe-Esbjerg - Mors/Thy



JV tipper: 28-24



Øvrige kampe:



14.10: Nordsjælland-GOG



16.05: HC Midtjylland - TTH Holstebro



16.05: Skjern-Skanderborg

KIF Kolding København Placering: 8 Point: 15 (6 sejre, tre uafgjorte, syv nederlag) Det nye KIF-hold har en ambition om at kvalificere sig til slutspillet. Mere kan der heller ikke forventes af en historisk smal trup, der mister niveau hver gang, de bærende spillere skal ud at have luft. Holdet ligger aktuelt på ottendepladsen, og det er helt godkendt. Der har været udfald undervejs, men overordnet set har KIF-træner Lars Frederiksen og assistenttræner Lasse Boesen fået det optimale ud af den trup, de råder over. Der er grund til at tro, at KIF kan fastholde ottendepladsen og måske endda passere Århus og Mors/Thy, der ligger på pladserne over. KIF har fået venstrehåndsspillerne Nicolas Kristiansen og Sebastian Augustinussen tilbage i kamp. Det bliver en gevinst, når ligaen genoptages i februar, lige som norske Petter Øverby kan ventes tilbage. KIF er ikke uden chancer i dagens kamp mod Bjerringbro/Silkeborg, der har været meget ujævne i præstationerne på det seneste.

Ribe-Esbjerg Placering: 11 Point: 11 (Fire sejre, tre uafgjorte, ni nederlag) Vestjyderne går og venter på, at tyske Göppingen ikke stiller sig i vejen for en kontraktunderskrivelse med den svenske træner, Magnus Andersson. Det er et regulært scoop at få ham til klubben. Holdet har løftet sig siden afskeden med cheftræner Jan Leslie, og de følgende resultater har medført, at der er et realistisk håb om, at sidste sæsons overraskende semifinaledeltager igen kan booke billet til slutspillet. Ribe-Esbjerg har været hårdt ramt af skader gennem efteråret, og de vil utvivlsomt råde over et stærkere hold på den anden side af EM-pausen, når slutspurten i grundspillet skal sættes ind. Her kan holdet meget vel lægge sig ud i overhalingsbanen og drøne ind i top otte. En ny cheftræner, lederskab fra Lukas Karlsson, Morten Nyberg og Miha Zvizej på banen samt en Jacob Holm i fornyet form giver Ribe-Esbjerg de ekstra procenter. Hjemmekampen mod Mors/Thy bliver første indhug i top otte-konkurrenternes forspring.

SønderjyskE Placering: 13 Point: 9 (Fire sejre, en uafgjort, 11 nederlag) Efter et skuffende efterår, der ikke alene kan forklares med skader, er tingene begyndt at lysne i Sønderborg. Med Claus Lyngsøes hjemkomst som sparringspartner til cheftræner Kasper Christensen ser SønderjyskE ud til at have fået den optimale trænerduo, der kan løfte holdet. Slutspillet har aldrig været et ufravigeligt krav, og ligaplaceringen betyder, at sønderjyderne skal koncentrere sig om at komme væk fra den direkte nedrykningsplads. Det kommer til at lykkes for SønderjyskE. Der er så meget kvalitet i truppen, at holdet nok skal samle de nødvendige point i resten af grundspillet. Playmaker Chris Jørgensen er begyndt at vise sig fra sin bedste side, og så er unge Aaron Mensing vokset til en meget mere moden spiller, der tager ansvar. Sidste sæsons topscorer, Mattias Thynell, er også snart tilbage i kamp. Der ligger mange point og venter på SønderjyskE, der kan tage de første mod Aalborgs mestre lørdag eftermiddag.