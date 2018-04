Koldinghallen er optaget - KIF tvinges til Brøndby

- Der meddelte jeg hallen, at vi ønskede at booke til alle tre kampe i Kolding, som vi havde aftalt, siger Mathias Sørensen.

- Vi har hele tiden sagt, at vi ønskede at spille alle slutspilskampe i Kolding. Det meddelte vi i september, siger Mathias Sørensen.

Eventkoordinator Mathias Sørensen fra KIF oplyser, at klubben tidligt sidste efterår tilkendegav over for Koldinghallerne, at KIF ønskede at spille slutspillet i Kolding.

Klubben har et stort ønske om at spille kampen mod Nordsjælland i Koldinghallen, men er blevet afvist, fordi hallen er udlejet til Kolding Musikskole, der søndag den 6. maj holder jubilæumskoncert i hallen - samme dag, som KIF er blevet dikteret at spille slutspilskamp.

Træner ærgrer sig

Sportschef Lasse Boesen har undersøgt muligheden for at spille i Vamdrup, men det alternativ ville blive for dyrt, fordi der i så fald skal lejes mobile tribuner.

Cheftræner Lars Frederiksen ærgrer sig over, at KIF ser ud til at være tvunget til Brøndby af omstændigheder, klubben ikke er herre over.

- Hvis vi kan stå i en situation, hvor vi eventuelt kan spille os i en DM-semifinale på hjemmebane i sidste spillerunde, er der ingen tvivl om, at Koldinghallen ville være et kæmpe trækplaster i sådan en kamp. Derfor håber man både som træner og spiller, at der kan findes en løsning, for sådan en afgørende kamp kan vel trække fulde huse, og så vidt jeg ved, er der ikke mange aktiviteter i Kolding, der kan trække 4.000-5.000 mennesker til hallen. Så det vil være meget synd, hvis det ikke kan lade sig gøre, siger KIF-træneren.