Knust SønderjyskE-træner: Et frygteligt nederlag

Nederlaget på 26-27 mod Århus gjorde nas på SønderjyskE-træner Kasper Christensen, der pointerede, at det var en kamp, der skulle være vundet.

HÅNDBOLD: Man hører ofte trænere sige, at deres hold spillede til mere, end de fik. Den pointe behøvede SønderjyskE-træner Kasper Christensen ikke selv bringe til torvs efter nederlaget mod Århus, der burde have været en sejr.

- Vi spiller angreb til sidst, hvor vi ikke kommer til afslutninger. Vi lavere to tekniske fejl og så en angrebsfejl, der måske er lidt tyndt dømt, men vi kommer ikke til afslutninger i de sidste tre angreb, og vi taber til os selv. Længere er den ikke, mente Kasper Christensen.

- Vi skal snøre sækken i sådan nogle kampe, hvis vi vil i slutspillet. Hvis man groft sagt fører i en hel kamp mod Århus, så skal man vinde.

Det havde Kasper Christensen ret i, og når regnskabet gøres op efter 26 kampe i grundspillet, kan nedturen i Aarhus være den, der holder sønderjyderne ude af top otte. For det bliver snert, hvis sønderjyderne skal i slutspillet, og der er ikke råd til at smide mange unødvendige point.

- Det er et frygteligt nederlag, gentog SønderjyskE-træneren, der ikke mente, at det blev for nervebetonet, da hans hold fejlede tre gange til slut.

- Det er ikke min fornemmelse. Det er min fornemmelse, at vi får os rodet ud i nogle situationer, vi ikke skal. Vi skal komme til afslutninger i de sidste angreb, og det gør vi ikke. Når det er sagt, har jeg ros til drengene. Jeg synes, vi spiller en fantastisk kamp, dækker godt op seks mod seks, spiller klogt, smart angrebsspil langt hen ad vejen og skaber egentlig det, vi vil, vurderede træneren.