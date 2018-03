Klavs Bruun Jørgensen: Vi kommer til at arbejde hårdt for det

Landstræneren for de danske håndboldkvinder tager en pæn portion respekt med ind til denne uges to afgørende EM-kvalifikationskampe mod Tjekkiet. Og så er han ret godt tilfreds med, at Anne Mette Hansen er tilbage

Vi skal lige så godt være ærlige og sige det med det samme. Tjekkisk kvindehåndbold har vi godt nok ikke hørt ret meget om, men de tjekkiske kvinder kan faktisk både kaste og gribe. - Men spiller vi godt, vil jeg vurdere, at det er et hold, som vi har en god chance for at slå, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen op til onsdagens møde mellem Tjekkiet og Danmark i byen Plzen. - Tjekkiet har leveret fine resultater ved de seneste to slutrunder. Vi mødte dem selv ved EM i Sverige i 2016, hvor vi godt nok vinder med fire mål, men vi var altså bagud 17-13 efter første halvleg, husker landstræner. Ved VM i Tyskland i december nåede Danmark som bekendt til en kvartfinale, hvor Sverige blev endestationen. Og præcis så langt nåede Tjekkiet også, da de i deres 1/8-finale leverede en pæn stor overraskelse og slog Cristina Neagu og Rumænien ud af turneringen. - Tjekkiet spillede en fin og stort set jævnbyrdig kvartfinale mod Holland, så de har bestemt et fint hold med Champions League-topscoreren Iveta Luzumova som den store profil. Danmark er dog uden Maria Fisker, Line Haugsted og Lotte Grigel, der alle er udenfor med skader.

Onsdagens EM-kvalkamp Tjekkiet - Danmark fløjtes i gang allerede kl. 17.00. Kampen kan følges på TV 2.