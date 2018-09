Klavs Bruun Jørgensen: Det kan blive en skæg uge

Landstræneren ser med stor optimisme frem mod denne uges Golden League, hvor hans hold bliver matchet rigtig hårdt - og så glæder han sig rigtig meget over at have én bestemt spiller med i sin trup.

- Anne Mette er en vigtig del af vores hold. Havde hun været klar, da vi spillede VM i Tyskland, havde hun selvfølgelig også været med. I det hele taget bøvlede vi med en del skader op til og også under den turnering. Kan vi undgå det denne gang, må jeg bare sige, at jeg har store forventninger.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme hjem og være sammen med holdet. Og lige nu har kroppen det fantastisk. 7-9-13, siger Anne Mette Hansen med et smil og banker under bordet.

Haugsted er ude

Der er efterhånden en del spillere, som har været med på landsholdet i en lang periode, og derfor bør mange af de ting, som holdet arbejder med, efterhånden også sidde på rygraden.

- Det satser vi på, men nu skal vi lige have nogle træninger sammen, for det er jo lang tid siden, at vi har været samlet.

Klavs Bruun Jørgensen glæder sig over, at der også er indkaldt et udviklingslandshold i denne uge, hvor spillerne naturligvis har mulighed for at vise, at de skal op i A-truppen og måske med til EM i Frankrig.

Landstræneren har dog slet ikke fundet plads til Viborgs Line Haugsted i denne ombæring, og det skyldes, at hun endnu ikke er helt oppe i gear.

- Da jeg udtog trupperne for nogle uger siden, kunne Haugsted ikke træne hver gang, og derfor er hun ikke med. Det betyder dog på ingen måde, at hun er ude. Rammer hun sit topniveau, ved vi, at hun er en fantastisk spiller. Hun har tidligere gjort det super godt på landsholdet.