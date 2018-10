Karantænefare: Blåt kort kan holde KIF-streg ude af Ribe-Esbjerg-kamp

HÅNDBOLD: KIF skal måske klare sig uden Alexander Morsten i lørdagens kamp mod Ribe-Esbjerg.

Den svenske stregspiller var allerede blevet udvist to gange, da han efter 10 minutter af anden halvleg mod Nordsjælland kom alt for hårdt ind i en tackling på Kasper Kisum.

Dommerparret Michael Skjøth Søegaard og Thomas Kalisz Nielsen var ude ved dommerbordet for at se tv-optagelser af hændelsen, inden de gav Morsten blåt kort - et kort for en handling af særlig grov karakter.

Efterfølgende skulle Morsten og KIF-træner Lars Frederiksen se episoden igennem med dommerne for at komme med indsigelser.

- De siger, det er et slag i ansigtet af en grov karakter, men ikke en bevidst handling, siger Lars Frederiksen om gennemsynet af episoden, der foregik i et lukket rum.

Når dommerparret har vurderet, at handlingen ikke var bevidst, kan Morsten muligvis slippe for karantæne. Det er dermed ikke givet, at han har karantæne mod Ribe-Esbjerg på lørdag.

- Det er i princippet ikke sikkert. Det kommer an på, om de giver karantæne. Nu er den indstillet til disciplinærudvalget. Disciplinærudvalget kigger på det og ser på, om de synes, den er til karantæne, siger Lars Frederiksen.

- Den paragraf, de henviser til, er, at det ikke er gjort ud fra en bevidst handling. Der står, at han rammer ham med kraft i ansigtet.

KIF tabte kampen i Nordsjælland med 24-36 og har store udfordringer inden lørdagens kamp mod Ribe-Esbjerg i Kolding. Det samme kan siges om vestjyderne, der også har brug for en sejr i lokalopgøret.