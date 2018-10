Karantæne svækker KIF mod Ribe-Esbjerg

KOLDING: KIF er stærkt svækket, når Ribe-Esbjerg kommer på besøg i Kolding lørdag eftermiddag.

Stregspilleren Alexander Morsten har fået en spilledags karantæne, efter han mandag modtog det blå kort i kampen mod Nordsjælland. Det bekræfter KIF-træner Lars Frederiksen.

Det blå kort gives for en forseelse af særlig grov karakter, og den svenske stregspiller modtog kortet efter en hændelse, hvor dommerparret var ude ved sidelinjen for at se tv-optagelser af en tackling, hvor Morsten tackler Nordsjælllands Kasper Kisum med høj kraft i ansigtet.

Karantænen får store konsekvenser for KIF, fordi holdet dermed kun har en enkelt stregspiller på holdkortet mod Ribe-Esbjerg. Det er franske Cyril Viudes. Det betyder, at KIF ikke kan spille deres indøvede syv mod seks-spil i angrebet.

KIF tabte hele 24-36 i Nordsjælland og har fire point efter seks kampe. Ribe-Esbjerg har klaret sig endnu værre og har blot to point. Derfor har begge hold brug for en sejr i lørdagens lokalopgør i Kolding.