KIF under pres efter nederlag

KIF Kolding København skal bruge et point hjemme mod Skanderborg i grundspillets sidste kamp for at være garanteret en plads i slutspillet. Tirsdag tabte KIF 28-31 mod Mors/Thy.

HÅNDBOLD: KIF havde muligheden for at få det ene point, der kunne sende holdet i slutspillet, da holdet tirsdag aften var en tur på Mors, men Marcus Cleverlys hurtige udkast til Petter Øverby to minutter før tid blev for langt, og i stedet for udligning til 28-28, kom Mors/Thy foran 29-27.

Da hjemmeholdet kort før tid gjorde det til 31-28, skulle KIF have tiden til at gå for ikke at tabe med fire mål, hvilket ville gøre værterne bedst i det indbyrdes regnskab. Det lykkedes for KIF. Det var der en del andet, der ikke gjorde.

Ved 7-5 lignede KIF ellers et hold med kontrol over kampen, og de første små tegn på frustrationer tittede allerede frem hos hjemmeholdets spillere. Indtil Philip Stenmalm dummede sig. Svenskeren er en hård spiller, og det skal han ikke ændre på, men det var tåbeligt, at han dunkede en hånd i ryggen på Lasse Pedersen, der i sit kontrastød alligevel reducerede til 6-7. Stenmalms udvisning var korrekt, men til ingen verdens nytte for KIF, der to minutter senere var bagud 7-8.

Det skete i en periode, hvor KIF'erne lavede fejl på fejl, og Mors/Thy straffede det kynisk i kontraspillet. Af deres første 10 scoringer, var de syv et resultat af det tempo, hjemmeholdet så gerne ville have ind i kampen. Netop den fart, som Mors/Thy mistede efter en forrygende første halvleg i den omvendte kamp, hvor haluret gik i stå efter pausen, så kampen blev afbrudt. Mors/Thy lod sig dengang slå ud og fandt aldrig farten igen, hvorefter de tabte den sidste halve time med 10 mål og kampen med 31-35.