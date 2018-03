KIF-træner til Kolding: Hjælp os i slutspillet

KIF Kolding København kan med et enkelt point mod Skanderborg selv sikre en plads i slutspillet. Cheftræneren opfordrer folk til at komme i hallen og hjælpe holdet.

KOLDING: KIF-træner Lars Frederiksen oplevede i sin tid som spiller, hvordan publikum i Kolding kunne løfte holdet i pressede situationer, og nu opfordrer han som cheftræner folk i Kolding til at komme i hallen onsdag aften for at hjælpe KIF i slutspillet.

- Vi glæder os til at komme hjem og spille i Koldinghallen foran et forhåbentlig stort hjemmepublikum. Vi håber, folk kommer ud i hallen og hjælper os med i slutspillet. Det vil være en stor ting for byen, siger Lars Frederiksen før grundspillets afgørende kamp mod formstærke Skanderborg.

- Man glæder sig, fordi det er en finale-agtig kamp. I en finale, står man måske med en guldmedalje, men her skal vi enten ud at spille om muligheden for at vinde medaljer, eller også skal vi ud at spille for at undgå nedrykning til 1. division. Der er ret stor forskel, siger træneren, der allerede inden sæsonen spåede, at der ville være spænding til sidste runde.

- Jeg tror, jeg udtalte inden sæsonen, at vores mål var at komme i slutspillet, men at vi nok ville ligge nogle stykker og kæmpe om det i sidste spillerunde. At vi er fem hold, hvilket er over en tredjedel af rækken, der kan komme enten i slutspil eller nedrykningsspil, er spændende, siger Frederiksen.

- På hjemmebane mod Skanderborg skal vi gøre en god figur, så hvis du havde spurgt mig inden sæsonen, havde jeg gerne solgt den for det.