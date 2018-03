KIF-træner roser holdet og revser øl-kastende fan

Lars Frederiksen ærgrede sig over, at det effektive syv mod seks-spil kun lige knap rakte til point. KIF-træneren tager afstand fra tåbelig tilhænger.

HÅNDBOLD: En enkelt KIF-fan - hvis vedkommende ellers har fortjent den titel - vågner forhåbentlig badet i tømmermænds-sved og skam efter en tåbelig aktion i slutningen af kampen mellem Skjern og KIF Kolding København, som vestjyderne vandt med 25-24.

KIF-tilhængeren kastede en trommestik og en øl ned mod banen under kampen, hvilket fik KIF-træner Lars Frederiksen til at reagere.

- Normalt er vi utrolig glade for vores fangruppe, der følger os over alt i tykt og tyndt. Det er ærgerligt, at det bliver ødelagt af én dumhed. Så jeg var lige nede for at markere, at fra vores side accepterer vi ikke den slags, fastslog træneren.

Han så sit hold komme tilbage fra 11-18 til 24-24, men alligevel måtte gæsterne se sig slået, da Bjarte Myrhol scorede fem sekunder før tid.

- Vi står da og ærgrer os helt vildt, for vi havde kæmpet os tilbage til 24-24, og så får de mildt sagt et lortemål, hvor han kaster bolden bagom. Så det var selvfølgelig rigtig kedeligt, efter vi havde kæmpet os så godt tilbage. Når vi ikke får point, kan man altid diskutere, om vi kan bruge det til noget. Jeg sagde til drengene, at hvis vi kan tage den moral med ind til de sidste tre kampe, så lover det selvfølgelig godt. Moral, intensitet og fight kan vi ikke sætte en finger på i dag, sagde Lars Frederiksen.