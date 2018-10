- Jeg synes, vi var godt forberedt på det, de kom med, og forsvarsmæssigt formåede vi at dæmme op. Og så synes jeg, vi spillede en fantastisk angrebskamp. Der var rigtig mange gode ting, og spillere, der løftede sig op på et forholdsmæssigt højt niveau. Blandt andet synes jeg, Jens Svane spillede en fremragende kamp. Det var fantastisk at se. Det var en mandfolkeindsats, roste han.

- Så derfor var det vigtigt, at vi var meget koncentrerede, for vi havde en fornemmelse af, at de måske kun ville komme med 80 procent. Det er normalt for spillere i sådanne situationer, mente KIF-træneren.

- Jeg havde fornemmelsen af, at hvis vi skulle slå Skjern, så var det i sådan nogle kampe her, hvor de har to Champions League-kampe og så sådan en midtugekamp hér. Det kan jeg selv huske, at det var fandeme svært at sætte sig op til som spiller. Specielt fordi de skal spille i Boxen om tre dage mod Paris, så jeg ved godt, hvor deres hoveder er henne nu, sagde Lars Frederiksen.

Alligevel mente KIF-træner Lars Frederiksen, at han havde luret muligheden for at lave et opsigtsvækkende resultat.

Tilfreds med pointhøst

KIF har tidligere i denne sæson smidt føringer, men ved 30-23 var kampen reelt afgjort, og nervøsiteten fik ikke fat i KIF'erne.

- Jeg var ikke så nervøs denne gang. Det var som om, spillerne var i balance, og Skjern-spillerne hang mere og mere med hovedet. Og så synes jeg, vi stod så godt i forsvaret, at det ikke var tilfældigheder. Det var bundsolidt forsvarsspil. Men selvfølgelig, når man har prøvet at føre med fire-fem mål flere gange i denne sæson og sat det over styr, så spekulerer man over det, men jeg så nogle elementer, jeg ikke havde set før, dig fik mig til at tro, at det var os, der vandt, sagde Frederiksen.

Han mener, at KIF med seks point nu har det antal point, der kan forventes.

- Vi har smidt et point oppe i Lemvig, og vi har smidt et point hjemme mod Skanderborg. Dem henter vi så her. Så på den måde går kabalen lidt op igen, sagde træneren.

- Sejre giver selvtillid og især ude mod Skjern. Og nu er der pause i 12 dage, så det er rart at kunne gå tilbage til træningsbanen og bygge stille og roligt op igen med de ting, vi arbejder med.

KIF's næste kamp er hjemme mod GOG i Kolding lørdag den 20. oktober.