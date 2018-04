KIF-træner før slutspil: Hjemmekampene skal vindes

- Hvis vi skal i en semifinale, skal vi være med, når toget kører. Det siger sig selv. Det er selvfølgelig det, vi går efter, og lige nu handler det om BSV. Jeg vil sige, at man skal vinde sine hjemmekampe. Hvis man kommer med nul point, som vi gør, så er det af største vigtighed. Og så skal vi ud at se, om vi kan finde ekstra point et eller andet sted. Men de tre hjemmekampe skal vindes, understreger Lars Frederiksen, der i modsat fald vil være pisket til at vinde kamp to ude mod GOG på søndag.

Ortega er rejst videre til Hannover, mens Lars Frederiksen har overtaget jobbet som manden, der skal udmanøvrere BSV-træner Bredsdorff rent taktisk. For spiller for spiller er onsdagens gæster i Kolding det klart stærkeste hold, men Frederiksen har tidligere fået meget ud af få spillere i sit første år i spidsen for KIF.

Unge folk i spil

KIF's i forvejen smalle trup er definitivt uden Olafur Gustafsson, Nicolas Kristiansen og formentlig også Magnus Landin, så unge folk som Jens Svane Peschardt, Jacob Groes og nu også Jeppe Larsen kan se frem til mange minutter i en vigtig slutspilskamp. Det er naturligvis en stor svækkelse, som KIF skal forsøge at opveje taktisk.

- På den anden side synes jeg også, at nogle af de unge har gjort det godt, og det har da vist sig, at vi trods alt har fået en del point i den seneste tid. Også med de unge på holdet. Jens har gjort det godt, og nu vil Jeppe også få mulighed for at komme til at spille enten som bagspiller eller venstre fløj. Vi synes, det har set fornuftigt ud under træningen, men det bliver altid spændende, for de har aldrig prøvet at stå i disse situationer for alvor før, siger Frederiksen.

- Det er dejligt at have sådan et par folk i baghånden, når andre går ud, men derfor må vi stadig sige, at dem, der er gået ud, er folk med masser af erfaring og af en anden kaliber, så man skal forvente, at dem, der kommer ind, svinger noget mere. Men indtil videre har de absolut gjort det godt, og vi skal stadig huske, at med dette hold har vi vundet over Skanderborg og Ribe-Esbjerg i nogle afgørende kampe om at komme med i slutspillet. Og lad os se, hvad Magnus kan i løbet af det næste stykke tid, siger træneren, der dermed holder en lille dør på klem for landsholdsfløjen, der har fået skulderproblemer.