KIF-træner: Ledelsen har været åben om situationen

KIF-træner Lars Frederiksen pointerer, at han først sent fredag eftermiddag kunne give spillerne besked om, at konkursen er afværget i denne omgang. Træneren roser trup og ledelse for deres ageren i en turbulent uge.

KOLDING: Når man har været en del af professionel håndbold i henved 30 år, har man oplevet lidt af hvert. Alligevel har den seneste uges konkurstrussel gjort optakten til fredagens uafgjorte kamp mod Skanderborg til noget usædvanligt for KIF-træner Lars Frederiksen.

- Vores ledelse skal have stor ros for at have åben kommunikation og ikke have nogen hemmeligheder bag det. Både jeg og spillerne var kaldt til møde i forhold til, hvordan situationen så ud, og der må jeg sgu sige, at de har vist, hvordan man fra højt ledelsesplan kan lede sådan en klub. Der var virkelig åbenhed omkring situationen og hvor alvorligt, det egentlig var, siger træneren.

Lars Frederiksen understreger, at truppen først fredag fik at vide, at der var styr på situationen.

- Vi fik at vide, at klubben også eksisterer på mandag, siger han.

- Jeg fik det at vide inden kampen, så jeg kunne give spillerne beskeden.

Dermed kunne han sende spillerne på banen med en god nyhed.

- Det var en lidt anden optakt, end det plejer at være. De fik lige den sidste peptalk.