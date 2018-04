KIF tabte til BSV: Magien manglede

KIF Kolding København åbnede slutspillet med et nederlag på 27-32 hjemme mod Bjerringbro/Silkeborg. Da GOG samtidig vandt i Nordsjælland er KIF allerede under pres inden søndagens udekamp mod GOG.

HÅNDBOLD: Til tider kunne man vel egentlig godt have nået et spil lyn-banko under kampen mellem KIF og BSV i Koldinghallen. Bare lige sådan en kvik omgang til den første fik en række fuld.

Undervejs i første halvleg virkede det ikke som om, tilskuerne gik helhjertet op i kampen inde på banen. Som om de allerede havde forudset slutningen.

BSV vandt 32-27, og de virkede ikke på noget tidspunkt i tvivl om, at det nok skulle gå. Tidligere har Koldinghallen ellers kunne ryste bedre hold, men det skete aldrig onsdag aften. Taktfaste klap, når KIF angreb, og knap hørbare buh-råb, når BSV-playmaker Sebastian Skube havde bolden, rokker ikke meget ved en magtbalance, der klart var i gæsternes favør og har været det, siden KIF vandt 28-24 i Brøndbyhallen i december 2016.

Magien manglede i Kolding. Både på og uden for banen. Den var kun sporadisk gæst denne onsdag aften.

KIF-træner Lars Frederiksen forsøgte ellers at tage initiativ fra begyndelsen af kampen ved at spille syv mod seks med både Petter Øverby og Morten Bjørnshauge på stregen. Det skulle åbne skudmuligheder for Philip Stenmalm, der indledte med en afslutning i BSV-målmand Søren Rasmussens næver. Til gengæld opsnappede han selv bolden i det følgende BSV-angreb og sendte Sebastian Augustinussen af sted mod kampens første scoring. Stenmalms eget mål til 2-1 blev hjemmeholdets sidste føring i kampen. Ved 7-13 havde gæsterne kampen nøjagtig dér, hvor de ville have den.