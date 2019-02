KIF-spillerne vil have forbedringer efter møde om cheftræneren

Mattias Thynell fortæller, at KIF's spillerne efter et internt møde har ønsket forbedringer. Cheftræner Lars Frederiksen afviser at udtale sig om spillernes kritik.

- Jeg kan sige så meget, at vi har haft et spillermøde med hele truppen, som har haft nogle synspunkter, som vi har fået sagt. Og så er det lidt ude af vores hænder, lød det fra Mattias Thynell.

- Hvis der er noget, så tager vi det internt og holder det helt for os selv. Så andet har jeg ikke at sige til det, gentog Lars Frederiksen.

HÅNDBOLD: KIF-træner Lars Frederiksen ønsker ikke at bidrage til TV2's historie om, at en gruppe af spillere på vegne af hele spillertruppen er gået til KIF-ledelsen for at vise utilfredshed over cheftrænerens engagement og forberedelse.

Ønske om forbedringer

Han gik ikke i detaljer om indholdet af mødet, men sagde, at spillerne havde et ønske om forbedringer.

- Vi har sagt nogle ting, som, vi synes, skal forbedres. Også med tanke på efterårssæsonen, sagde Thynell.

- Vi har sagt det nu, hvor vi gerne skulle rykke os, men det ser selvfølgelig ikke så godt ud, når vi tabte i dag. Men havde vi vundet i dag, så havde vi lige pludselig været okay med.

Føler du, det har rykket noget, at I havde det møde?

- Vi har i hvert fald virkelig prøvet at gøre en indsats og gøre alt for, at vi skal være så klar som muligt til forårssæsonen. Vores første rigtige test var jo kampen i dag. Så vi fandt ud af, at vi har mere at arbejde med.

Føler du, I har det, der skal til for at undgå nedrykning?

- Jeg synes helt klart, vi har kapacitet til det. Vi har spillerne til det. Vi viser også i perioder, at vi er et virkelig godt hold. Problemet er, at de gode hold kan levere gode præstationer i hele kampen og i flere kampe, mens vi svinger alt for meget.

KIF førte med fire mål et minut inden pausen, men i anden halvleg gik det igen galt.

- Vi havde en god første halvleg, og så fik det en ende. Vi skal finde ud af, hvad vi mangler i vores spil og hvilke ting, vi kan forbedre. Det er jo en hel del. Man kan sige, at vi skinner i perioder, hvor det ser virkelig godt ud, og vi får godt pres på. Og så er det for meget op og ned, erkendte Thynell, der skal opereres i menisken og kun er med i de kommende to-tre uger inden operationen.