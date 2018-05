KIF-spillere på ønskelisten i Skjern og Ystad

22-årige Augustinussen er udset til at erstatte den langtidsskadede højrefløj, René Rasmussen, på det Skjern-hold, der for tiden spiller DM-finaler mod Bjerringbro/Silkeborg. Den tidligere ungdomslandsholdsspiller kan desuden dække op på backpositionen.

Sebastian Augustinussen var ude af KIF-holdet med et træthedsbrud i foden i efteråret, men han kom stærkt tilbage og var én af sit holds bedste i slutspillet.

Skjern har i nogen tid haft kig på Sebastian Augustinussen som afløser for langtidsskadede René Rasmussen, og TV2 Sport var tirsdag først med nyheden om, at en aftale kan være tæt på offentliggørelse.

Fem spillere har allerede fundet en ny klub efter sommerpausen, og nu ser to yderligere ud til at være på vej ud ad svingdøren i KIF.

KOLDING: Yderligere to spillere ser ud til at være på vej væk fra KIF Kolding København.

Ystad kalder

KIF må som konsekvens af klubbens økonomiske situation ikke tegne nye kontrakter, men ifølge JydskeVestkystens oplysninger er der indgået en forhåndsaftale med den svenske målmand Rickard Frisk, der kommer til Kolding fra Alingsås. Og i Sverige er IFK Ystad HK - ikke at forveksle med Kim Anderssons Ystads IF - interesseret i at hente Marcus Cleverly i KIF.

Over for svenske Expressen har IFK Ystad-træner Kenneth Andersson bekræftet, at klubben er interesseret i den 36-årige danske målmand.

- Han er en af flere målmænd, vi diskuterer, siger træneren.

- Det er en spiller, som mange hold i Sverige gerne vil have, men han har jo kontrakt med Kolding, pointerer Kenneth Andersson.

Cleverly kom til KIF fra tyske HSV Hamburg for fire år siden, og han er sammen med Bo Spellerberg den eneste tilbageværende, der fortsat har bopæl i København. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger peger meget i retning af, at KIF til sommer dropper tilknytningen til København.