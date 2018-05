KIF skal agere professionelt i pokalkamp

- Alle dem, der kan spille, skal med. Vi sparer ikke nogen. Den har høj prioritet. Det er årets sidste kamp, og det vil være en god måde at slutte en god sæson af med at gå videre i pokalen, siger Frederiksen, der igen må undvære Magnus Landin og Nicolas Kristiansen.

OptaktHåndbold, pokalturneringen Fredag kl. 19: Skive-KIF KIF: Magnus Landin og Nicolas Kristiansen er skadet og forlader KIF til sommer. Petter Øverby, Morten Bjørnshauge og Philip Stenmalm er også i kamp for KIF for sidste gang i denne omgang. JV tipper: 27-30

Har knoklet for lønnen

De resterende spillere må vride de sidste kræfter ud af en hård sæson, hvor en smal trup ikke blot kvalificerede sig til slutspillet, men også høstede syv point.

- Dem, der har været til rådighed, har arbejdet for lønnen. Nu får de 14 dage uden håndbold efter kampen, og det er tiltrængt, siger træneren, der fra sin egen karriere kan huske faresignalerne på denne tid af året.

- Det er vigtigt, at spillerne ikke går på ferie oppe i hovedet. Når man har været oppe i klimaks, er det enormt svært at komme tilbage igen. Men der må vi være professionelle, og så må jeg forberede kampen godt og se noget video. Og vise, at der bliver lagt energi og kræfter i det. Det er ikke bare noget, vi skal op og overstå, fastslår træneren, der ikke mindes at have tabt pokalkampe til et lavere rangerende hold, men kan huske tætte kampe.

- Jeg har været med til at gøre det tæt nogle gange, hvor man lige har hevet det i land til allersidst. Det vil vi gerne ud over, fastslår han.