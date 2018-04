KIF-sejr: Ros til de gamle, og ros til de unge

HÅNDBOLD: KIF lever i den grad i slutspillet efter udesejren på 26-25 over Nordsjælland.

Det blev en sejr, der blev grundlagt på solidt forsvarsspil.

- Jeg synes, midterforsvaret står skidegodt, og Søren har de 14 redninger, der skal til for at vinde i slutspillet. Kæmpe ros til midterblokken, der var bevægelig. Når vi var lidt for langsomme, så scorede de. Når de er helt oppe at røre Nicolai Pedersen, så brænder han. Ellers scorer han, sagde Lasse Boesen.

Han var imponeret over de unge spillere indsats, selv om de også betalte lærepenge undervejs.

- De laver også fejl, og det er utopi at tro, at de ikke gør det, sagde Lasse Boesen.

Boesen lettede også på kasketten for Philip Stenmalm og Bo Spellerberg, der fik styret KIF-sejren i havn.

- Også kæmpe ros til dem ude bagved. Bo spiller igen en super kamp, mente Boesen.

Cheftræner Lars Frederiksen havde pæne ord om venstrefløj Jeppe Larsen, der har taget turen fra 2. divisions-holdet til vikar for Magnus Landin og scorede fire gange mod Nordsjælland.

- Han skal bare bruge hovedet. Når han først får den spillet op, er han en ganske udmærket fløj med et godt afsæt og gode afslutninger. Og han afleverer pludselig ind til stregen i luften, roste Frederiksen, der opfordrer folk i Kolding til at bakke holdet op mod GOG næste onsdag.

- Nu må folk gerne trække ud i hallen, for nu er der noget at spille for. En sejr mod GOG, og så er vi spillet helt ind i det her semifinalespil, sagde Lars Frederiksen, der garanterede, at den kamp bliver efter samme opskrift.

- Vi vil godt indrømme, at taktikken er at starte syv mod seks, lo Lars Frederiksen.