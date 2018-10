KIF-profil vil bygge et stærkere fundament

Kasper Irming mener, KIF skal arbejde på at skabe et stærkere fundament, der gør holdet mindre sårbar over for ændringer på enkelte positioner.

KOLDING: Nederlaget på 20-24 hjemme mod Ribe-Esbjerg kom måske ikke som det helt store chok for KIF, der savner den bredde, Ribe-Esbjerg har til overflod.

For erfarne Kasper Irming var nederlaget en skuffelse, men han lægger vægt på, at klubben er i en fase, hvor der skal arbejdes på at skabe et nyt sportsligt fundament.

- Vi må se, om hver enkelt kan finde de små procenter ekstra, men det har været svært, fordi fundamentet har været så tyndt. Vi har brugt lang tid på at finde hinanden, sagde Kasper Irming, der mente, at der lørdag var langt mere bund i tingene end i det store nederlag mod Nordsjælland tidligere på ugen.

- Vi spiller for at få skabt et fundament fremadrettet. Hver eneste gang, vi kommer til træning, arbejder vi på at skabe et lidt bedre fundament i forhold til næste kamp, men også for fremtiden. Vi bygger noget op, hvor unge mennesker har muligheden for at komme ind og bidrage. Det gør, at det bliver nemmere at cirkulere lidt folk fra bænken, hvis der er mere struktureret arbejdsplan for de ting, vi skal, og der synes jeg, vi var længere i dag, end vi har været især i mandags, sagde højrebacken.

- Det skal gerne blive bedre og bedre, og det skal gerne give afkast i nogle point. Det er ikke sådan, at vi snakker om, at vi spiller for at undgå nedrykning, men selvfølgelig skal man have respekt for det, hvis man ender med at ligge dernede, erkendte Irming.

- Vi skal bygge et fundament op, så nye spillere kan komme ind, og det ikke bare igen bliver sprængt til atomer, når der bliver skiftet lidt ud i truppen. Det er nok dér, KIF er lige nu. Vi havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået lidt flere point, og at vi havde været lidt længere i den proces. Det, der er væsentligt lige nu, er, at der bliver arbejdet med tingene, og vi udvikler os. Det er det eneste, vi kan kigge på lige nu, pointerede den erfarne venstrehåndsspiller.

Irming scorede seks mål, men han skulle også vænne sig til igen at dække op på fløjpositionen.

- Jeg har også nogle situationer, hvor min umiddelbare fornemmelse er, at jeg træffer nogle dårlige beslutninger. Det er måske også et udtryk for, at det er ved at være et par år siden, jeg har stået derude sidst. Alle de ting skal man lige så stille få fundet timingen i, mente han.