KIF kørt over - og lige om lidt genoptages ligaen

KIF Kolding Københavns udfordringer er til at få øje på, hvis de skal vurderes ud fra onsdagens træningskamp mod TTH Holstebro, som blev tabt med hele 26-43.

Hjemmeholdets 13 scoringer i første halvleg er vel nogenlunde, hvad man kan forvente, når KIF anno 2018 møder et dansk top fem-hold.

At modstanderen formår at score 26 gange på en halv time, er til gengæld helt hen i vejret.

KIF lavede så mange simple fejl i angrebsspillet, at TTH Holstebro gang på gang kunne løbe kontra og score.

Når KIF'erne havde mulighed for at løbe kontrabølgen op, var returløbene ofte ikke-eksisterende.

Midterblokken i forsvaret kom ikke ud til TTH-skytterne, som havde let ved at score på Marcus Cleverly, der heller ikke fik overbevist om, at han skal være foran Søren Haagen i kampen om spilletid. Da Cleverly endelig havde en redning på Magnus Brammings straffekast, var det nytteløst. TTH-fløjen scorede på riposten.

KIF-træner Lasse Boesen havde taget timeout allerede efter 7,37 minutter, da KIF var bagud 1-7. Seks minutter senere tog han den næste, da KIF var nede med 3-13. Og det blev værre. Cheftræner Lars Frederiksen, der har fået ny hofte, støttede sig til sine krykker langs muren i Koldinghallen. Han må have tænkt sit.

I anden halvleg satte vikar Boesen mere lyd på sin coaching, men det ændrede ikke det store. KIF ligner stadig et hold, der ikke får succes, hvis Bo Spellerberg, Philip Stenmalm og Morten Bjørnshauge ikke lykkes offensivt. Bjørnshauge gik ud i pausen, Petter Øverby slog igen hovedet og udgik i anden halvleg, og Cyril Viudes og Magnus Landin var slet ikke med.

Hvor stærkt TTH Holstebro står til lørdagens Final4-pokalsemifinale mod Ribe-Esbjerg er vanskeligt at vurdere ud fra kampen i Kolding. Det er dog ret tydeligt, at cheftræner Patrick Westerholm råder over et mandskab med god bredde og topspillere i højreback Peter Balling og målmand Torbjørn Bergerud, der begge er vendt tilbage fra EM i god form. Til gengæld var der ikke megen form over KIF-mandskabet, der ser ud til at få det svært på mandag mod Nordsjælland.