KIF klædt af: Bøllebank og ballade i Helsinge

Alt var jammer for KIF. Indtil Andreas Flodman tog en sprint i et tilbageløb og kastede sig langs gulvet for at opsnappe en bold. Det forblev kampens højdepunkt for KIF. Ganske nedslående. For da var kampen for længst afgjort, og ydmygelsen tog bare til i styrke.

KIF'erne lignede mere og mere en flok afdankede boksere, der bare skulle have minutterne til at gå uden knockout. Havde det været boksning, var kampen blevet stoppet, inden tilskuerne nåede i ølboderne.

Alligevel blev det værre for KIF. Og værre. Frederiksen måtte tage sin anden timeout allerede efter 18 minutter. Da var gæsterne foran 12-5. KIF-træneren forsøgte at rykke lidt rundt med sine få spillebrikker, men forgæves. Det var helt og aldeles umuligt at standse den vanvittige nedtur.

Da Mattias Thynell tabte bolden efter knap fem minutter, begyndte KIF at tælle får til et sandt mareridt. Kasper Kisum løb kontra og satte hjemmeholdet i gang. Og da det først kom i gang, var det i fuld fart. Målmand Mike Jensen reddede stort set alt, der kom imod ham. Han stod første kvarter med en redningsprocent på eminente 75.

Ballade og tumult

Rent fysisk var det en Nordsjælland-spiller, der blev sendt til tælling. KIF-stregen Alexander Morsten havde allerede fået to udvisninger, da han satte en arm direkte op i ansigtet af Kasper Kisum. Det så ikke kønt ud, og efter at have set hændelsen på video takserede dommerne det til blåt kort. Det lignede et korrekt skøn. Nu skal disciplinærudvalget se på, om forseelsen skal give Morsten karantæne.

Balladen blev ikke mindre, da Nordsjællands Tobias Jørgensen et par minutter senere sendte en afslutning lige i hovedet på KIF-målmand Rickard Frisk. Frisk ville have fat i skarpskytten, og de to holds spillere skubbede til hinanden. Frisk har for nylig været ude med en hjernerystelse efter et skud i hovedet.

Tobias Jørgensen slap for udvisning, men den fik KIF-bænken i stedet for brok.

De burde mest af alt brokke sig over sig selv. Det var en helt igennem horribel indsats. Der er tonstunge sten, der skal samles op inden hjemmekampen mod Ribe-Esbjerg på lørdag.

KIF ligner slet ikke et hold, der kan tillade sig at drømme om slutspil. Det gør Ribe-Esbjerg så for øvrigt heller ikke, så lørdagens kamp kan blive noget af et drama mellem to hold med hver deres problemer.