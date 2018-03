KIF jagter det afgørende point

KOLDING: Bo Spellerberg var tilbage som spilstyrer, da KIF Kolding København-truppen mandag eftermiddag forberedte sig til den forestående ligakamp mod Mors/Thy. Humøret hos veteranen fejlede intet. Måske havde det været anderledes, hvis hans hold havde tabt lørdagens kamp mod Ribe-Esbjerg, hvor Spellerberg var en tur i skammekrogen efter at have kaldt et dommerpar for elendige.

Spellerbergs fravær lagde et større ansvar på Philip Stenmalm og Olafur Gustafssons skuldre, og så viste Jens Svane Peschardt, at han godt kan spille håndbold. Han scorede otte gange i sejren på 31-27.

- Det gav lidt spilletid til andre personer, og kampen viste, at der ikke er én mand på vores hold, der er uundværlig. Så selv om Bo har været utrolig dygtig for os, så har det givet noget selvtillid til de andre spillere, at de også kan vinde uden Bo, siger KIF-træner Lars Frederiksen.

- Det, jeg håber på som træner, er, at det kulminerer, så både Bo og de andre spiller godt. Så tror jeg, vi vil være farlige for et hvilket som helst hold, siger træneren.

Han har primært brugt Jens Svane som aflastningsspiller, når Bo Spellerberg skulle have luft. Lørdag udfyldte Svane pladsen som højre back, mens Gustafsson var rykket over på sin naturlige plads. Og Svane gjorde det over forventning.

- Det er absolut den bedste kamp, han har spillet i denne sæson, så det var flot i så vigtig en kamp. Jeg vil også tildele Philip og Olafur noget af æren, for de kendte ikke Jens så godt, og der var ekstra pres på dem. Det formåede Jens at udnytte med de kvaliteter, han har i sit en mod en spil, fordi han kom til at stå meget alene. Så det var også de andres fortjeneste, men det var absolut en flot præstation fra hans side, roser Lars Frederiksen.