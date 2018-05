KIF-islænding: Alle vil gerne vinde en medalje

HÅNDBOLD: Da Olafur Gustafsson blev ramt af en knæskade i udekampen mod Mors/Thy den 20. marts var der ikke meget, der tydede på, at han kom til at spille mere håndbold for KIF inden sommerpausen.

Da ambulancefolkene kørte ham mod sygehuset, så de samtidig ud til at køre hans første KIF-sæson ud i intetheden, inden det for alvor blev sjovt.

Det er det nu, og i sidste uge gjorde Gustafsson comeback, da KIF åbnede slutspilsgruppen helt op med en hjemmesejr over GOG.

- Selv er jeg ikke på det samme stadie som inden skaden, men jeg har også kun trænet med i halvanden uge, så det er gået virkelig stærkt. Mit comeback er gået fra nul til hundrede. Det føles godt i knæet, men jeg skal lige komme i lidt bedre kondition, indrømmer den islandske bagspiller.

- Min rolle nu er ikke at spille 30-40 minutter, men at prøve at komme ind og ændre noget. Ikke bare komme ind og aflaste nogen, der er trætte, siger han.

Cheftræner Lars Frederiksen glæder sig dog netop over at råde over islændingen på et holdkort, der er tyndere end pergamentpapir.

- Det var godt, at han kunne komme ind og aflaste, og nu har han haft en uge mere at komme tilbage i, så det betyder helt sikkert rigtigt meget, siger Lars Frederiksen inden opgøret mod BSV, hvor der bliver brug for bomstærke forsvarere som Olafur Gustafsson.