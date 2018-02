KIF i pokalkamp i Toft-brødrenes barndomsland

HÅNDBOLD: Efter torsdagens liganederlag hjemme mod SønderjyskE, venter der KIF Kolding København en noget mere overkommelig opgave, når holdet mandag aften spiller kamp i pokalturneringens femte runde.

KIF skal en tur til Limfjorden for at møde HRH 74 fra 2. division. Forkortelsen dækker over Hjerk-Harre-Roslev, og det var på disse kanter, at landsholdsbrødrene René og Henrik Toft Hansen voksede sig store og stærke på HRH's ungdomshold. René Toft Hansen kom senere til KIF Kolding i 2007 og spillede for klubben, indtil han skiftede til AG København i 2010.

Kampen mellem HRH 74 og KIF spilles i Sallingsundhallen klokken 19.30.