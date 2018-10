KIF har evalueret nordsjællandsk kollaps

KOLDING: Nederlaget på 24-36 i Nordsjælland i mandags var en opvisning i, hvordan KIF ikke må fremstå.

KIF var uden selvtillid. KIF var uden kampgejst. KIF var uden rygrad.

Assistenttræner Lars Rasmussen kaldte efterfølgende indsatsen for en skændsel, og efter den afsluttende træning inden lørdagens møde med Ribe-Esbjerg bekræfter cheftræner Lars Frederiksen, at der er lagt tid og energi i at få talt ud om ydmygelsen i Helsinge.

- Det var vi ikke glade for. Det kan vi lige så godt sige. Det har vi snakket meget om siden mandag. Vi må gerne tabe, men nu har vi prøvet at kigge på, hvad vi kan gøre anderledes, og hvad der kan gøre os mere stabile, siger Lars Frederiksen.

KIF kommer til at tabe mange kampe i denne sæson, og holdet kommer også til at tabe kampe med mere end fem mål. Klubben har bare en klar mission om altid at kæmpe, så der kommer sår på knæene, og det var svært at se i mandags.

- Vi har snakket om, at vi skal kæmpe alt, hvad vi overhovedet kan, men også hvordan vi kan finde tryghed, og hvilke facetter i spillet, der kan give os tryghed. Vi vil helt sikkert opleve igen, at vi kommer bagud med fire-fem mål, men så handler det om, hvordan vi finder tilbage til rytmen. Det er mest det, vi har brugt meget tid på, siger Lars Frederiksen.