KIF er klar til ny infight med GOG

KOLDING: KIF Kolding Københavns mest inkarnerede tilhængere glemmer nok aldrig, da Bo Spellerberg efter tid sendte bolden ind bag sin gamle holdkammerat Ole Erevik i GOG's mål og gav KIF en overraskende hjemmesejr over de fynske rivaler tidligere på året.

Et par måneder og et uafgjort møde senere står de to danske håndboldgiganter igen ansigt til ansigt. KIF's sæsonmål er indfriet, men mere vil have mere, og KIF kan med en sejr spille sig til muligheden for selv at afgøre, om et godkendt slutspil lige frem skal udløse en plads i DM-semifinalerne.

- Kampen har stor betydning for begge hold, fordi GOG kan spille sig i en semifinale, og vi kan spille os til en afgørende kamp mod BSV om også at komme i en semifinale, så det er yderst interessant, siger KIF-træner Lars Frederiksen før det klassiske opgør.

- Vi har spillet totalt lige op med dem i denne sæson, og alle tre kampe er afgjort nærmest i sidste sekund, siger Lars Frederiksen.