KIF-duo kaster håndklædet - ny direktør indsat

JydskeVestkysten talte med Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen i Koldinghallen tirsdag formiddag, inden klubben udsendte pressemeddelelsen om deres hurtige exit. De var begge kede af, at jobbet ikke viste sig at være det, der var stillet i udsigt, men de ønskede ikke at udtale sig om klubbens eller deres egen situation.

- De har haft meget store udfordringer med at skulle stå på mål for, at pengene blev brugt til at afvikle gammel gæld, siger Brian Stein.

De to kendte KIF-ansigter tiltrådte som klubbens kommercielle ledere den 1. juli, men allerede i august meddelte de bestyrelsesformand Brian Stein, at opgaven ikke var, hvad de havde håbet og forventet.

KOLDING: Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen kaster håndklædet i ringen, inden de fik mulighed for at sætte deres aftryk på det nye KIF.

Ny midlertidig direktør

Det nye KIF har helt ekstraordinært ikke haft en formel direktør, siden Jens Boesen trådte tilbage i sommer.

Nu har klubben midlertidigt indsat en mand på posten i skikkelse af Teddy Thye Hedegaard - i øvrigt samme dag, som klubben blev begæret konkurs.

- Vi klarer os med dem, vi er, og så får vi en ny kollega, der skal hjælpe lidt med salget og sikre, at tingene ikke falder ned mellem stolene. Og så har vi gode mennesker på kontoret, der tager sig af driften, siger bestyrelsesformanden.

- Teddy er gammel håndboldspiller heroppe, og han er en mand, der er dygtig til at sælge. Han har været i klubben i mange år og er et kendt ansigt, siger Stein, som understreger, at KIF skal have skabt en ny organisation.

- Vi har nogle sonderinger ude, og vi taler med nogen, men vi er klar over, at vi nok ikke får nogen til at underskrive en ansættelseskontrakt med os i morgen med en konkursbegæring hængende over hovedet og alle de andre ting, vi går og arbejder med.