KIF Kolding København uden stamspiller i skæbnekamp

KIF Kolding København kommer med sikkerhed til at undvære islandske Olafur Gustafsson i den afgørende grundspilskamp mod Skanderborg på onsdag. Bagspilleren scannes en af de nærmeste dage.

- Jeg vil helst ikke sætte nogen forhåbninger op, for så kan man kun blive skuffet.

- Det kan være alt lige fra menisk til korsbånd til et overstræk. Fakta er, at han minimum er ude i en kortere periode, siger Lars Frederiksen, som dermed afskriver islændingen til den afgørende kamp mod Skanderborg i Kolding på onsdag.

- Det er 100 procent sikkert, at han ikke er med, og så må billederne vise, hvad det er.

- Han skal scannes enten torsdag eller fredag. Lige nu er knæet så hævet, at man ikke vil kunne se noget, siger træneren.

Islandske Olafur Gustafsson, der blev knæskadet under tirsdagens nederlag mod Mors/Thy, kommer dog ikke til at bidrage i den kamp. Det fastslår KIF-træner Lars Frederiksen.

KOLDING: KIF Kolding København mangler et enkelt point for at være helt sikre på en plads i slutspillet, og det kan hentes på onsdag i sidste runde.

Kan få hjælp fra Århus

Tirsdagens skuffelse på Mors skal hurtigst muligt bearbejdes, men fokus er allerede fremme mod den afgørende kamp mod Skanderborg.

- Jeg har set kampen igennem, men nu skal jeg først og fremmest se Skanderborg og arbejde frem mod den kamp, siger Lars Frederiksen, der igen lægger op til, at Jens Svane Peschardt får mere spilletid i Olafur Gustafssons fravær.

KIF er på 23 point og a point med Århus. De to hold kan indhentes af Mors/Thy, og hvis de tre har lige mange point, skal KIF bruge et point mere, fordi de er dårligere end Århus i det indbyrdes regnskab. Hvis Århus får point mod Aalborg og forsvinder ud af ligningen, er KIF i slutspillet, fordi de er bedre indbyrdes mod Mors/Thy.

- Så kan vi håbe, at Århus slår Aalborg i morgen, for så er vi helt sikkert med i slutspillet. Vi satser på selv at klare det, men hvis der er nogen, der rækker os en hånd, så tager vi selvfølgelig imod det, siger Lars Frederiksen.

28-årige Olafur Gustafsson blev hentet til KIF fra islandske Stjarnan i slutningen af september for at supplere den historisk smalle trup. Han har tidligere spillet for Aalborg og Flensburg/Handewitt.

I denne sæson har han været en vigtig brik i KIF-forsvaret, og offensivt har han vikarieret for skadede Nicolas Kristiansen som højrehåndet højreback.