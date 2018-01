KIF Kolding København-træner skal opereres og er tvivlsom til ligakamp

OPERATION: Søndag vendte KIF Kolding København hjem fra en træningsturnering i Finland, og allerede mandag ligger træner Lars Frederiksen på operationsbordet.

Den 46-årige håndboldtræner har længe har store smerter i sin hofte, og mandag skal han have ny hofte.

Operationen har været planlagt længe.

- Jeg planlagde den til nu, sådan at jeg kunne være med til 14 dages opstart, men det var før kampen mod Nordsjælland blev flyttet. Den var planlagt til den 10. februar, men blev så flyttet til den 5. februar. Hvis jeg havde haft fra den 22. januar til den 10. februar, havde jeg haft tre uger, hvor jeg stille og roligt kunne komme mig, siger Lars Frederiksen, der er blevet mere og mere plaget af smerter og ikke kunne udskyde en operation længere.

- Jeg havde så store smerter, at jeg ikke kunne holde det ud længere. Det har været smerter 24-7, siger KIF-træneren.

- På et eller andet tidspunkt skulle jeg have det lavet, og nu kunne jeg være med i hele opstarten. I værste tilfælde kan det godt være, jeg misser den første kamp, men så er der ikke noget at gøre ved det. Så er der en måned (fra operationsdagen, red.) til næste kamp, men jeg forventer da, at jeg er med i et vist omfang med krykker. Ellers må Lasse tage over i den ene kamp, siger Frederiksen om ligakampen mod Nordsjælland den 5. februar.