KIF Kolding København bankede rust mod chilenere

KOLDING: Omtrent 100 tilskuere i Koldinghallen kunne ved selvsyn konstatere, at der ikke er et gram julefedt, mens snarere adskillige kilo rust, der har sat sig på spillerne fra KIF Kolding København hen over jul og nytår.

En uges træningslejr hjemme i Kolding samt onsdagens kamp mod det chilenske landshold skal banke den rust af, inden holdet fortsætter forberedelser på genstarten af ligaen i februar.

- I dag handlede det bare om at spille lidt håndbold og kaste og gribe lidt. Sidste gang, de havde bolden i hånden, var 23. december, så mange af dem var lidt rustne i kanterne, plus at vi har kørt lidt hårdt på i træningslejren, sagde cheftræner Lars Frederiksen efter kampen.

KIF førte 15-14 efter en rodet første halvleg, hvor målmand Marcus Cleverly var en af hjemmeholdets bedste, men i den sidste halve time var KIF klart bedst.

- Jeg var lidt utilfreds med første halvleg, så jeg sagde, at vi godt lige kunne vise, at vi var et godt hold, og det viste de så også i anden halvleg, sagde Frederiksen, der så igennem fingrene med de første 30 minutter.

- Jeg ved også godt, at når man har haft nogle hårde dage, og det er tre uger siden, man har spillet sidst, så er det svært mod et hold som Chile, der spiller noget anderledes håndbold. Det, der er vigtigt for mig, er, at man kan skifte over i et andet gear, når der er brug for det, og det kunne vi i dag, konstaterede han.