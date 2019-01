JV's VM-ekspert: Danmark kan ikke læne sig tilbage mod Tunesien

VM: Tunesien har on and off været et hold, man har skullet regne med siden VM på deres hjemmebane i 2005, hvor spillere som Wissem Hmam og Issam Tej for alvor slog igennem.

Landets håndboldfilosofi har ikke for alvor ændret sig siden disse velmagtsdage, men med ansættelsen af den spanske træner, Toni Gerona, ligner det nye tider.

Færdige er Hmam og Tej, der gjorde Tunesien kendt for at gå langt over stregen fysisk. Selvom nordafrikanerne stadig er et af de fysisk hårdest spillende mandskaber, er det med et mere moderne spansk-inspireret forsvar end tidligere.

Toni Gerona fik den bedst mulige start i trænersædet ved at vinde det afrikanske mesterskaber med en finalesejr over de evige rivaler fra Egypten. Ved mesterskaberne i Gabon var Amine Bannour, højre back fra Champions League klubben Dinamo Bucuresti, holdets helt store profil.

Kort før VM kom dog noget af en bet for tuneserne. Den hårdtskydende højre back pådrog sig en skade. Tunesien kommer derfor til at stå med et enormt tomrum ved VM.