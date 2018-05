Intet varer Ewii: KIF Kolding København mister sin hovedsponsor

Ewii's beslutning om at skrue ned for store sponsorater til eliteklubber rammer KIF Kolding København. Den økonomisk pressede håndboldklub er på jagt efter nye investorer, og nu skal den også finde en ny hovedsponsor.

KOLDING: KIF Kolding København kan være tilfreds med sin sportslige indsats i denne sæson, hvor det blev til tre sejre, en uafgjort og to nederlag i slutspillet, og holdet ender som nummer seks i sæsonen.

Rent økonomisk har klubben - næsten som sædvanlig - ikke haft meget at glæde sig over. KIF er presset som altid og kan ikke få godkendt nye kontrakter med de spillere, der er givet håndslag med.

Midt i jagten på nye investorer ligger det fast, at KIF også skal have ny hovedsponsor. Ewii vil ikke længere poste millioner af kroner i elitesportsklubber, og selskabets kontrakt med KIF udløber til sommer.

KIF-direktør Jens Boesen bekræfter, at klubben skal have ny hovedsponsor, men han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvem der forhandles med.

- Der er slet ikke noget på plads endnu, så jeg kan ikke sige noget om det, siger den mangeårige KIF-direktør.

- Men vi håber da inderligt, at vi kan få tingene til at falde på plads, så vi kan komme videre. Vi arbejder på det.

Ewii har meldt ud, at selskabet frem over vil bruge sine sponsorpenge på at støtte unge talenter og foreninger i Trekantområdet.

- Gennem en række år har Ewii været en synlig og markant sponsor hos flere elitesportshold og -klubber med navnesponsorater, hovedsponsoraftaler og andre markante profileringer, både i Trekantområdet og på nationalt plan. Som konsekvens af den nye sponsorstrategi neddrosler Ewii denne form for sponsorater, og nedskalerer dermed sine økonomiske sponsorforpligtelser betragteligt, lød det fra Ewii.