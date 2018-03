Hjem til Kolding? KIF evaluerer København-tilknytningen efter sæsonen

KIF-direktør Jens Boesen svarer på den følsomme debat ved at påpege, at klubbens konstellation vil blive evalueret, når sæsonen er forbi.

Til gengæld har økonomi været et vægtigt argument for at have en tilknytning til København. Også selv om et officielt tilskuertal på 975 i den vigtige kamp mod Ribe-Esbjerg i Brøndbyhallen ikke tyder på folkelig opbakning øst for Storebælt.

KOLDING: Spørger du på gaden og hos de forretningsdrivende i Kolding, er der ingen tvivl. Et klart flertal ønsker KIF som et rent Kolding-hold.

Færre hjemmekampe

KIF er ikke længere et storhold, der spiller europæiske kampe, og derfor er der ikke længere så mange hjemmekampe at fordele mellem Kolding og Brøndby.

- Det er sværere at finde et argument for at blive ved, når man kun spiller 16 hjemmekampe, og der er så langt mellem hjemmekampene. Så det kan da give god mening at flytte det hele hjem, erkender direktøren, som understreger, at det ikke er en debat eller en beslutning, han ønsker at gå ind i midt i en sæson.

KIF har store sponsorater, der udløber efter denne sæson, og det kommer til at indgå som en del af puslespillet for og imod to hjemmebaner.

- Jævnfør at nogle aftaler rent sponsormæssigt, der er indgået ud fra Kolding-København, udløber efter sæsonen, så skal man evaluere det, siger direktøren.

- Jeg ved godt, der er rigtig mange, der gerne vil have, vi kommer hjem igen, og det har jeg også fuld forståelse for. Det synes jeg også, at det måske kan have sin rigtighed. Men det er for og imod. Spiller vi ikke flere hjemmekampe end nu, så taler alt jo for, at man skal nøjes med at have ét spillested. Det er noget helt andet, end hvis man spiller 28 kampe, og det er også noget med, hvilket niveau man spiller på, siger Boesen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi finder en fornuftig løsning. Det har da været en fantastisk oplevelse at prøve, og så er man den erfaring rigere. Så kan det være, man kan komme videre af en anden vej, og mere vil jeg ikke uddybe, fastslår han.