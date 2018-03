Håndboldligaens sidste runde: Sådan er regnestykket

HÅNDBOLD: TM Tønder kan komme fri af direkte nedrykning. KIF og Ribe-Esbjerg kan komme i slutspillet, og SønderjyskE kan få godt udgangspunkt før nedrykningsspillet. Her er regnestykkerne for de fire håndboldligahold i JV-land.

Fakta Sidste rundeAlle kampe i håndboldligaens grundspils sidste runde spilles onsdag kl. 20.30.



TM Tønder - Ribe-Esbjerg



KIF-Skanderborg



SønderjyskE-Mors/Thy



Nordsjælland-TTH Holstebro



BSV-Århus



Skjern-HC Midtjylland



Aalborg-GOG

TM Tønder HC Midtjyllands ungdoms- og reservehold taber til Skjern. Derfor skal TMT blot bruge et enkelt point hjemme mod Ribe-Esbjerg for at komme væk fra sidstepladsen og direkte nedrykning og i stedet komme med i nedrykningsspillet, fordi de i tilfælde af pointlighed er bedre end HCM indbyrdes.

Ribe-Esbjerg Holdet skal selv vinde i Tønder for at komme i slutspillet. Det kræver samtidig, at Nordsjælland taber hjemme mod TTH Holstebro, og at Mors/Thy taber ude mod SønderjyskE.

KIF Kolding-holdet skal bruge et point hjemme mod Skanderborg for at komme i slutspillet, men selv med et nederlag kan de komme med. Hvis Mors/Thy vinder, mens Århus og KIF taber, ender de tre hold på 23 point. Her vil KIF trække Sorteper i det indbyrdes regnskab. Det er dog ligegyldigt, hvis Nordsjælland taber hjemme mod TTH Holstebro. Så er KIF også i slutspillet.

SønderjyskE Sønderjyderne ender som nummer 11 eller 12 og får et enkelt point med i nedrykningsspillet. En sejr over Mors/Thy placerer dem over Skanderborg i grundspillet, hvilket gør SønderjyskE bedst indbyrdes i tilfælde af, at SønderjyskE og Skanderborg ender med samme pointantal nederst i nedrykningsspillet.