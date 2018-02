Håndboldligaen genstarter: Det er på spil for JV-holdene

Mikkel Møller og SønderjyskE har brug for noget mere at juble over i de resterende ni runder af grundspillet. Foto: Timo Battefeld

To klubber kæmper for en plads i slutspillet, og to hold kæmper mod nedrykning. Vi ridser situationen op for KIF Kolding København, Ribe-Esbjerg, SønderjyskE og TM Tønder.

GENSTART: Nordsjælland og KIF Kolding København genstarter håndboldligaen med et møde i Helsingør mandag aften. Der resterer ni runder af grundspillet, og der er masser på spil for de fire ligaklubber i JydskeVestkystens dækningsområde. Vi ridser situationen op for de enkelte hold.

KIF KIF Kolding København er det hold, der ligger bedst placeret i en sæson, der generelt har været en skuffelse i JV-land. KIF spiller sæsonen med en smal trup og havde i efteråret en del skader, der ramte holdet hårdt. Derfor er det også godkendt, at de indtager en ottendeplads inden mandagens møde med Nordsjælland, der er et af de hold, KIF skal holde under sig, hvis sydjyderne vil bevare en plads blandt de otte, der kommer med i forårets slutspil. KIF er et enkelt point foran mandagens modstander. KIF har fået stregspiller Petter Øverby tilbage, og det ser fornuftigt ud for Lars Frederiksens hold.

Ribe-Esbjerg Succesen med sidste sæsons semifinaleplads forstummede i et skuffende efterår, hvor vestjyderne trods en række skader ikke kan være tilfredse med den aktuelle placering som nummer 10. Det kostede Jan Leslie jobbet som træner, og Ryan Zinglersen er hentet ind med det ene formål at sikre en plads i slutspillet. Der er kun to point op til KIF på ottendepladsen, så målet er afgjort realistisk.

SønderjyskE Sønderjyderne er i gang med første sæson efter Morten Henriksen-æraen, og det har været den dårligste sæson i en årrække. Lars Krogh stoppede som assistenttræner, og Kasper Christensen har fået sin gamle makker, Claus Lyngsøe ind som sparringspartner. Det kan formentlig hjælpe SønderjyskE væk fra sidstepladsen, der tilhører TM Tønder, som kun er et enkelt point efter SønderjyskE.

TM Tønder Sidstepladsen giver direkte nedrykning, og TM Tønder skal formentlig fordoble de otte point, de har høstet. De skal ikke blot kigge mod SønderjyskE og Skanderborg, men i høj grad mod HC Midtjylland, der som konsekvens af store økonomiske problemer har mistet fem dygtige spillere i skrivende stund. Midtjyderne ligner et hold, der kan styrte sammen, men TM Tønder skal fokusere på sig selv, så holdet står godt rustet til nedrykningsspillet, hvis det slipper væk fra den direkte nedrykningsplads.