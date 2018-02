Godt nyt for SønderjyskE: Anfører er kampklar igen

SØNDERBORG: SønderjyskE kunne torsdag glæde sig over en sejr på 30-29 i Kolding, men samtidig var der en vis bekymring for stregspiller Frederik Børm, der blev knæskadet under kampen.

Fredag er der godt nyt fra SønderjyskE-anføreren. Skaden er ikke alvorlig.

- Jeg har været til tjek i dag, og det ser ud til, at det mest er et slag, lyder det fra Frederik Børm.

- Mit knæ fik et vrid, men ledbåndene skulle gerne have det fint.

Sejren i Kolding var den anden fulde gevinst for SønderjyskE inden for en uge i herrernes håndboldliga, og sønderjyderne har nu fem point ned til TM Tønder på sidstepladsen, er to point foran Skanderborg og a point med HC Midtjylland.

SønderjyskE spiller sin næste kamp på tirsdag på udebane i pokalturneringen mod Hjørrings jyllandsseriehold.