Forvirring: Derfor er SønderjyskE stadig bedre end Ribe-Esbjerg i det indbyrdes regnskab

SønderjyskE og Ribe-Esbjerg har begge vundet en indbyrdes kamp med to overskydende mål, men SønderjyskE har den klart bedste samlede målscore for sæsonen.

REGNSKAB: Indbyrdes kampe, udebanemål, samlet målscore. Hvad spiller ind?

Der har været mange bolde i luften i forbindelse med det indbyrdes regnskab, og hvis det hele virker noget forvirrende, forstår vi det godt. Det var det også for JydskeVestkystens udsendte til torsdagens kamp mellem Sønderborg og Ribe-Esbjerg. Han havde sat sig ind i reglerne inden kampen, men lod sig så alligevel forvirre, da Aaron Mensing knaldede en reducering i kassen for SønderjyskE til 27-29 få minutter før, avisen skulle i trykken.

Kort fortalt. Selv om de to hold har lige mange point efter 21 kampe, er SønderjyskE stadig bedst indbyrdes.

SønderjyskE vandt de to holds første møde med 23-21 i Esbjerg, og torsdag vandt Ribe-Esbjerg altså 29-27 i Sønderborg.

Flest udebanemål har ingen betydning, når det handler om en slutstilling i grundspillet, hvis to hold har samme pointantal. Derfor vil der blive kigget på den samlede målscore for alle de kampe, de enkelte hold har spillet i sæsonen.

Lige nu har SønderjyskE en målscore på 586-587 (-1). Ribe-Esbjerg har en målscore på 533-560 (-27).

Hvis de to hold ender på samme pointantal, skal Ribe-Esbjerg altså indhente 26 eller 27 mål på SønderjyskE for at snuppe den ottendeplads, der giver adgang til slutspillet. Ellers skal Ribe-Esbjerg hente flere point end SønderjyskE i de resterende fem kampe. Du kan se kampprogrammet i faktaboksen til denne artikel.

Så nok er Ribe-Esbjerg i overhalingsbanen med sejren over SønderjyskE, men de har altså ikke overhalet dem endnu, som vi kom til at skrive i den første af artiklerne fra kampen. Vi beklager fejlen og håber, at overblikket er genskabt nu, hvor der atter er kommet ilt til hjernen.