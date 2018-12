Fortjent EM-guld: Endelig fik Frankrig noget at juble over

Holland tog bronzen

I kampen om bronzekampen fandt Holland de sidste ressourcer frem og vandt 24-20 over Rumænien, der er et ganske ordinært hold uden stjernen Cristina Neagu. Team Esbjergs Estavana Polman spillede en stor bronzekamp og blev sit holds topscorer med syv mål.



All Star-hold



Det europæiske håndboldforbund, EHF, har traditionen tro kåret et All Star-hold. Det er ret alternativt, men det ser således ud:



Målvogter: Amandine Leynaud (Frankrig)



Venstre fløj: Left Wing: Majda Mehmedovic (Montenegro)



Venstre back: Noemi Hafra (Ungarn)



Playmaker: Stine Brede Oftedal (Norge)



Højre back: Alicia Stolle (Tyskland)



Højre fløj: Carmen Martin (ESP)



Stregspiller: Crina Pintea (Rumænien)



Bedste forsvarsspiller: Kelly Dulfer (Holland)



Mest værdifulde spiller (MVP): Anna Vyakhireva (Rusland)



VM 2019 i Japan



Det danske landshold skal ud i to playoff-kampe mod Schweiz for at kvalificere sig til VM-slutrunden i Japan i december 2019. Det er en overkommelig lodtrækning. Der er kamp på hjemmebane den 31. maj, mens der er returkamp i Schweiz den 6. juni.