Fløjtende KIF-træner tror på ny overraskelse

- Det er næsten vanvittigt, efter vi tabte den første kamp, synes jeg. Der er ikke noget hold, der har fået flere point i slutspillet end os. Så det bliver uden sammenligning den vigtigste kamp for KIF i denne sæson og måske også i et par år, bemærker Frederiksen inden kampen mod det BSV-hold, som KIF ikke har slået siden 2016.

Og så bliver han alvorlig. For det er alvorlige sager. KIF kan med en sejr ude mod Bjerringbro/Silkeborg torsdag aften bringe sig i en position, hvor en sejr over Nordsjælland i sidste puljekamp i Vamdrup på søndag kan sende KIF i en meget overraskende DM-semifinale.

- Jeg har faktisk altid fløjtet. Det er, fordi jeg altid er i forholdsvis godt humør, men med en sejr på torsdag vil jeg nok fløjte lidt højere. Eller gå over til at pifte, griner Lars Frederiksen.

- Med 11 minutter tilbage af kampen var vi bagud med én, og vi brænder faktisk fire forholdsvis kæmpe chancer på Sebastian Frandsen inde i målet, så for mig at se var det marginalerne, der afgjorde det, og det vil ske en gang i mellem. For mig at se, var det ikke BSV, der vandt kampen, men Frandsen, der gik ind og reddede dem på egen hånd. Det er et dygtigt hold, det skal vi huske, men vi spillede os frem til chancer og kunne have spillet lige op med dem, mener Frederiksen.

- Det bliver selvfølgelig svært, og BSV er ikke et hold, der har ligget super godt til os, men vi har det med at spille godt, når vi har kniven på struben. Så er der ikke mange kampe, vi har tabt. Så jeg tror helt sikkert på, at vi kan tage derop og trylle et godt resultat frem.

Fuld tillid til plan A

KIF har haft stor succes med syv mod seks-spillet, hvor særligt Bo Spellerbergs eminente vurderingsspil er kommet til sin ret.

Men hvad gør KIF, hvis fejlmarginen er for høj, og BSV i begyndelsen kyler fem bolde ind i et tomt mål?

- I kampen mod GOG fik GOG faktisk tre mål tidligt, men hvis vi ser på en kamp mod dem, er det ikke unormalt, at de får syv-otte mål på kontraangreb, og målmanden tager måske en enkelt. Så er det udgangspunktet for at sige, at det er okay, hvis de får tre mål i tomt mål, hvis vi kan holde dem fra kontraangreb, illustrerer Lars Frederiksen.

- Hvis BSV starter med at lave fem mål i tomt mål, og vi er bagud 5-1, så bliver vi selvfølgelig nødt til at tage konsekvensen af den ene eller anden art, men på den anden side, eksisterer det ikke oppe i mit hoved, for det gør vi ikke. Det er ikke sådan, at jeg har en plan a, b eller c, og det kan jeg blive haglet ned for bagefter. Jeg tror så meget på det hér, for jeg ved godt, at hvis det hér syv mod seks-spil ikke lykkes, så vinder vi nok ikke kampen, erkender den fløjtende cheftræner.